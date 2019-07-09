Адвокат сообщил о завершении расследования дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Следственное управление ФСБ России предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, в ноябре 2018 года возле Керченского пролива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

«Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена», — сказал адвокат.

Морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции с 1 июля.

В ФСБ России пока не комментировали эту информацию.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина освободить задержанных украинских моряков. «У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский, обращаясь к Путину.