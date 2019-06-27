«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям». Зеленский призвал Путина освободить задержанных в Керченском проливе моряков

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина освободить , задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский на брифинге, обращаясь к российскому президенту.

Зеленский также раскритиковал МИД Украины за то, что внешнеполитическое ведомство, не поставив в известность президента страны, выразило протест на ноту российской стороны с предложением освободить моряков под гарантию их участия в уголовном процессе.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин [глава МИД Украины] не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — сказал Зеленский (цитата по телеканалу «112 Украина»).

«Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции Украины», — сказал Зеленский.

Обновлено. Павел Климкин заявил, что МИД Украины имел все полномочия ответить на российскую ноту без согласования с Зеленским.

Депутаты Верховной Рады в начале июня отказались отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. По украинским законам, президент может лишь направлять в парламент проекты постановлений об увольнении некоторых министров, к которым относится глава МИДа, но не может снять их с должности своим указом.

Верховная Рада также отказалась уволить премьер-министра Владимира Гройсмана, министра обороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака, отправить которых в отставку также просил Зеленский.

Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании и в инаугурационной речи заявлял, что будет добиваться возвращения на родину всех пленных, к которым украинские власти относят и задержанных в Керченском проливе моряков.