Рада отказала Зеленскому в увольнении двух министров и главы СБУ. Ни один из его законопроектов не рассмотрен

Депутаты Верховной Рады Украины отказались уволить главу МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

На сайте Рады сообщается, что депутаты отклонили проекты постановлений об их увольнении, которые внес президент Украины Владимир Зеленский.

Также депутаты отказались включить в повестку дня законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение чиновников.

С 20 мая, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, депутаты Верховной Рады не рассмотрели ни одного президентского законопроекта. Также депутаты отказались отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, на чем настаивал президент.

Владимир Зеленский после инаугурации на пост президента распустил Верховную Раду. Нынешний состав парламента будет работать до внеочередных выборов, назначенных на 21 июля.