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Рада отказала Зеленскому в увольнении двух министров и главы СБУ. Ни один из его законопроектов не рассмотрен

Источник: Верховная Рада
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Депутаты Верховной Рады Украины отказались уволить главу МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

На сайте Рады сообщается, что депутаты отклонили проекты постановлений об их увольнении, которые внес президент Украины Владимир Зеленский.

Также депутаты отказались включить в повестку дня законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение чиновников.

С 20 мая, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, депутаты Верховной Рады не рассмотрели ни одного президентского законопроекта. Также депутаты отказались отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, на чем настаивал президент.

Владимир Зеленский после инаугурации на пост президента распустил Верховную Раду. Нынешний состав парламента будет работать до внеочередных выборов, назначенных на 21 июля.

Владимир Зеленский — президент Украины