Верховная рада отказалась удовлетворить прошение премьер-министра об отставке
Источник: Украинская правда
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Верховная рада Украины не удовлетворила прошение премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.
За увольнение Гройсмана проголосовали только 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Уйти в отставку правительство в своей инаугурационной речи 20 мая призвал президент Владимир Зеленский. Гройсман объявил, что намерен сложить свои полномочия, через несколько часов после этого.