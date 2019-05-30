Верховная рада отказалась удовлетворить прошение премьер-министра об отставке

Верховная рада Украины не удовлетворила прошение премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

За увольнение Гройсмана проголосовали только 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Уйти в отставку правительство в своей инаугурационной речи 20 мая призвал президент Владимир Зеленский. Гройсман объявил, что намерен сложить свои полномочия, через несколько часов после этого.