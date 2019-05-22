Верховная Рада отказалась рассматривать первый законопроект Зеленского

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня первый законопроект президента Украины Владимира Зеленского, вносящий поправки в закон о выборах, сообщает агентство «Украинские новости».

Зеленский предложил в законопроекте, чтобы досрочные выборы Рады прошли исключительно по партийным спискам. Также он попросил снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%. Чтобы принять этот законопроект, Зеленский попросил созвать внеочередное заседание парламента.

Также депутаты Верховной Рады отказались рассматривать законопроект о публичных закупках, внесенный президентом Украины.

Владимир Зеленский после инаугурации на пост президента Украины распустил Верховную Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.