Верховная Рада отказалась рассматривать первый законопроект Зеленского
Источник: Українські Новини
Надежный источник
Верховная Рада отказалась включить в повестку дня первый законопроект президента Украины Владимира Зеленского, вносящий поправки в закон о выборах, сообщает агентство «Украинские новости».
Зеленский предложил в законопроекте, чтобы досрочные выборы Рады прошли исключительно по партийным спискам. Также он попросил снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%. Чтобы принять этот законопроект, Зеленский попросил созвать внеочередное заседание парламента.
Также депутаты Верховной Рады отказались рассматривать законопроект о публичных закупках, внесенный президентом Украины.
Владимир Зеленский после инаугурации на пост президента Украины распустил Верховную Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.