«В следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали». Первая речь президента Украины Владимира Зеленского

В Киеве 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. После официального вступления на пост президента Зеленский произнес речь. Он, в частности, назвал своей первоочередной задачей возвращение всех украинских пленных, пообещал бороться за возврат утерянных территорий, объявил о роспуске парламента, призвав депутатов Верховной Рады перед тем, как сложить полномочия, уволить министра обороны, главу СБУ и принять ряд важнейших законов. Зеленскому неоднократно аплодировали как депутаты, так и люди, собравшиеся возле парламента, чтобы послушать прямую трансляцию выступления.

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