Суд продлил домашний арест Майкла Калви на три месяца

Басманный суд Москвы продлил до 13 октября домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который проходит по о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».

Адвокаты Калви просили суд, чтобы инвестора освободили, отпустили под залог в пять миллионов рублей или назначили меру пресечения, связанную с запретом определенных действий. Калви сказал на заседании, что из-за его домашнего ареста Baring Vostok не может эффективно работать.

Адвокаты сообщили на заседании, что Калви дал следствию показания на 16 страницах, где объяснил все действия банка «Восточный». Адвокат Тимофей Гриднев сообщил, что «это совершенно иная версия, которая существенно уменьшает основания для его подозрения».

Основатель Baring Vostok Майкл Калви ранее говорил, что возбужденное против него уголовное дело связано с судебным разбирательством инвестиционного фонда с акционером «Восточного» Артемом Аветисяном.

В июне Baring Vostok по решению суда передал 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн». После этого фонд утратил контроль над банком «Восточный».