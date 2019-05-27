РБК: МВД проверяло сделки банка «Восточный» еще год назад и не нашло повода для возбуждения уголовного дела

Министерство внутренних дел еще летом 2018 года проверяло , которая является основой уголовного дела главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, но не нашло в ней ничего незаконного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в июле 2018 года четыре члена совета директоров банка «Восточный», одобрившие сделку, были вызваны для дачи объяснений в МВД. После бесед с ними было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Текущее уголовное дело из-за акций, переданных банку «Восточный», было возбуждено в феврале 2019 года. Его возбудил Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.