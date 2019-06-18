Фонд Baring Vostok Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Инвестиционный фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, передал 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей «Финвижн» и Baring Vostok.

Кипрская Evison Holdings Limited, подконтрольная Baring Vostok, принудительно исполнила опцион о передаче акций, выполнив решение Амурского арбитража по «Финвижн».

До этого Evison владела 51,6% акций. После исполнения опциона фонд Baring Vostok утратил контроль над банком. Ранее компания «Финвижн» вместе с миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владели чуть более 40% банка.

В Baring Vostok сообщили, что продолжат отстаивать свои интересы в судах России и Англии, а также обжалуют решение Амурского арбитража.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви ранее связывал возбужденное в отношении него с судебным разбирательством инвестиционного фонда с акционером «Восточного» Артемом Аветисяном.