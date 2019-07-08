РБК: пострадавших при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписали из больницы
Пятерых пострадавших при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписали из военно-морского клинического госпиталя в Североморске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Среди госпитализированных — четыре офицера-подводника и один гражданский специалист. Вероятно, это представитель Северодвинского завода, заявил один из собеседников РБК.
По информации издания, все госпитализированные получили контузию в результате взрыва и пожара в носовом отсеке подлодки, где находился аккумулятор. Сами они в этот момент находились в центральном отсеке.
К 4 июля пострадавшие пришли в сознание. Их решили выписать, чтобы «некоторые из них смогли попасть на похороны сослуживцев». 14 погибших на подлодке моряков похоронили 6 июля в Петербурге, рядом с мемориалом жертвам «Курска».
Минобороны официально не сообщило, сколько человек выжили после аварии в Баренцевом море. Ранее сообщалось, что пострадавших было от четырех до пяти.