РБК: пострадавших при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписали из больницы

Пятерых пострадавших при на подлодке в Баренцевом море выписали из военно-морского клинического госпиталя в Североморске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Среди госпитализированных — четыре офицера-подводника и один гражданский специалист. Вероятно, это представитель , заявил один из собеседников РБК.

По информации издания, все госпитализированные получили контузию в результате взрыва и пожара в носовом отсеке подлодки, где находился аккумулятор. Сами они в этот момент находились в центральном отсеке.

К 4 июля пострадавшие пришли в сознание. Их решили выписать, чтобы «некоторые из них смогли попасть на похороны сослуживцев». 14 погибших на подлодке моряков похоронили 6 июля в Петербурге, рядом с мемориалом жертвам .

Минобороны официально не сообщило, сколько человек выжили после аварии в Баренцевом море. Ранее сообщалось, что пострадавших было от четырех до пяти.