В Аризоне полицейских попросили уйти из кофейни Starbucks, чтобы «не нервировать посетителей». Компании пришлось извиняться

Сотрудник кофейни Starbucks в городе Темпе, штат Аризона, попросил шестерых полицейских покинуть заведение или сесть так, чтобы их не видели другие посетители. Свою просьбу сотрудник кафе обосновал тем, что присутствие полицейских в кафе заставляет нервничать других посетителей.

Инцидент произошел 4 июля, когда в США отмечают День независимости, сотрудники полиции, как подчеркивается, заплатили за свои напитки.

«Такое обращение с людьми, которые обеспечивают общественную безопасность, обескураживает. Сотрудник был вежлив, но подобная просьба оскорбительна сама по себе», — написали представители Ассоциации полицейских Темпе в твиттере.

После этого в соцсетях начал набирать популярность хэштег #boycottstarbucks, а многие пользователи выступили в поддержку полиции.

7 июля исполнительный вице-президент Starbucks Россэнн Уильямс через сайт компании извинилась перед полицейскими из Темпе. Уильямс назвала произошедшее «категорически недопустимым». Она пообещала лично приехать в Темпе и принести свои извинения полиции, а также заверила, что компания уже работает над тем, чтобы подобные инциденты не повторились.

В апреле сотрудники кафе Starbucks в Филадельфии вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, которые сидели в заведении, ничего не заказав и хотели воспользоваться туалетом. Афроамериканцам пришлось провести несколько часов в наручниках.

Инцидент получил огромный резонанс в том числе потому, что Starbucks позиционирует себя как прогрессивная компания и борец за равные права.

Компания принесла свои извинения, провела тренинг по противодействию расизму во всех своих кофейнях в США, а также изменила внутренние правила, разрешив сидеть за столиками и пользоваться туалетом всем посетителям, вне зависимости от того, сделали ли они заказ.