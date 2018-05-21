Starbucks разрешила пользоваться своими туалетами не только покупателям

Компания Starbucks разрешила пользоваться туалетами в своих кафе и сидеть за столиками всем желающим, вне зависимости от того, купили они что-либо или нет.

Соответствующее изменение было внесено в правила компании, а сотрудники сети получили необходимые инструкции.