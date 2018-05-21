Starbucks разрешила пользоваться своими туалетами не только покупателям
Компания Starbucks разрешила пользоваться туалетами в своих кафе и сидеть за столиками всем желающим, вне зависимости от того, купили они что-либо или нет.
Соответствующее изменение было внесено в правила компании, а сотрудники сети получили необходимые инструкции.
Новые правила были введены после того, как 12 апреля сотрудники кафе Starbucks в Филадельфии вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, которые сидели в заведении, ничего не заказав. После того, как один из них попросил разрешения воспользоваться туалетом, предназначенным только для покупателей, менеджер потребовал их покинуть кафе и, получив отказ, вызвал полицию.
Полицейские вывели афроамериканцев из кафе в наручниках. Они около восьми часов провели в участке, пока полиция не признала, что никакого правонарушения не было.
Происшествие получило огромный резонанс, в том числе потому, что Starbucks позиционирует себя как передовая компания и борец за равные права.
После инцидента в Филадельфии руководство Starbucks публично извинилось за произошедшее и пообещало изменить правила общения сотрудников с посетителями. Starbucks также в конце мая на несколько часов закроет все свои кофейни в США, чтобы провести тренинг по борьбе с расизмом.