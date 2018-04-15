Сотрудники Starbucks вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, сидевших в кофейне. Компании пришлось принести извинения

В Филадельфии сотрудники одной из кофеен Starbucks вызвали полицию, чтобы выдворить двух афроамериканцев, которые сидели в зале, ничего не заказав.

После того, как один из афроамериканцев попросил разрешения воспользоваться туалетом, предназначенным только для покупателей, менеджер Starbucks попросил их покинуть заведение. Афроамериканцы уходить отказались, заявив, что они ждут друга. После этого сотрудники Starbucks вызвали полицию.

Очевидцы сняли, как шестеро полицейских выводят из кафе двух афроамериканцев в наручниках. Их доставили в полицейский участок, где сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. На свободу, сообщил их адвокат The Washington Post, они вышли лишь через восемь часов, когда полиция признала, что они не допустили никакого нарушения закона.

Two Men Arrested at Starbucks for Waiting While Black Two Black real estate agents were arrested at a Philadelphia Starbucks for waiting for a friend who showed up as they were being handcuffed. The police were called by a barista because the men hadn’t ordered anything, yet. Many of the white patrons at the Starbucks wondered why they have never been arrested while waiting to meet someone for coffee. #BoycottStarbucks #BlackLivesMatter Опубликовано Revolution News 13 апреля 2018 г.

Произошедшее получило широкую огласку в соцсетях, пользователи начали призывать к бойкоту Starbucks, который позиционирует себя как прогрессивная компания и борец за равные права.

Главе полиции Филадельфии Ричарду Россу пришлось записать видеообращение, в котором он сообщил, что его подчиненные действовали строго по правилам и задержали посетителей Starbucks лишь после того, как они трижды ответили отказом на просьбу покинуть заведение.

14 апреля, спустя два дня после задержания посетителей кафе в Филадельфии, с обращением выступил и генеральный директор Starbucks Corporation Кевин Джонсон. Он выразил «глубочайшее сожаление» по поводу произошедшего, пообещал провести расследование и изменить правила общения сотрудников компании с посетителями. Инцидент, по словам топ-менеджера, стал возможен из-за неверно истолкованных правил по созданию безопасной среды в заведениях Starbucks. Джонсон также сказал, что хотел бы лично встретиться с пострадавшими и принести им извинения.

Извинения Джонсона не устроили мэра Филадельфии Джима Кенни, который указал, что речь идет не просто о неправильном поведении сотрудников кафе, а о расовой дискриминации. «Как и все другие торговые точки в нашем городе, Starbucks должен быть местом, где ко всем относятся одинаково, вне зависимости от их цвета кожи», — подчеркнул он.