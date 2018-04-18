Starbucks закроет все кафе в США для тренинга по борьбе с расизмом. Двух афроамериканцев выдворили из кофейни с полицией
Starbucks в полдень 29 мая закроет все свои кофейни в США для проведения с сотрудниками тренинга по противодействию расизму.
Мероприятие, сообщается на официальном сайте компании, затронет всю сеть Starbucks в США, в которую входят более 8 тысяч торговых точек, в нем примут участие почти 175 тысяч человек.
Решение о проведении общенационального тренинга было принято после того, как сотрудники кафе Starbucks в Филадельфии вызвали полицию, чтобы выдворить двух афроамериканцев, которые сидели в заведении, ничего не заказав.
Ранее генеральный директор Starbucks Corporation Кевин Джонсон уже публично принес извинения за произошедшее в кафе в Филадельфии, пообещав провести внутреннее расследование и изменить правила общения сотрудников с посетителями.
Джонсон и другие представители руководства Starbucks приехали в Филадельфию, чтобы встретиться с представителями общественности и компаний — поставщиков сети.
«Мы будем учиться на своих ошибках и подтвердим нашу приверженность созданию безопасной и гостеприимной среды для каждого клиента», — заявил исполнительный директор Starbucks Говард Шульц (англ.яз.).