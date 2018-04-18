Starbucks закроет все кафе в США для тренинга по борьбе с расизмом. Двух афроамериканцев выдворили из кофейни с полицией

Starbucks
11:11, 18 апреля 2018
Надежный источник

Starbucks в полдень 29 мая закроет все свои кофейни в США для проведения с сотрудниками тренинга по противодействию расизму.

Мероприятие, сообщается на официальном сайте компании, затронет всю сеть Starbucks в США, в которую входят более 8 тысяч торговых точек, в нем примут участие почти 175 тысяч человек.

Решение о проведении общенационального тренинга было принято после того, как сотрудники кафе Starbucks в Филадельфии вызвали полицию, чтобы выдворить двух афроамериканцев, которые сидели в заведении, ничего не заказав.

Ранее генеральный директор Starbucks Corporation Кевин Джонсон уже публично принес извинения за произошедшее в кафе в Филадельфии, пообещав провести внутреннее расследование и изменить правила общения сотрудников с посетителями.

Джонсон и другие представители руководства Starbucks приехали в Филадельфию, чтобы встретиться с представителями общественности и компаний — поставщиков сети.

«Мы будем учиться на своих ошибках и подтвердим нашу приверженность созданию безопасной и гостеприимной среды для каждого клиента», — заявил исполнительный директор Starbucks Говард Шульц (англ.яз.).

Starbucks
12 апреля сотрудники кафе Starbucks в Филадельфии вызвали полицию из-за двух афроамериканцев, которые сидели в заведении, ничего не заказав. Менеджер, как сообщалось, потребовал от афроамериканцев покинуть кафе после того, как один из них попросил разрешения воспользоваться туалетом, предназначенным только для покупателей. Афроамериканцы уходить отказались, и сотрудники Starbucks вызвали полицию.
Полицейские вывели афроамериканцев из кафе в наручниках, они около восьми часов провели в участке, пока полиция не признала, что никакого правонарушения не было.
Инцидент получил широкий резонанс, в том числе из-за того, что Starbucks позиционирует себя как прогрессивная компания и борец за равные права. В соцсетях начал распространяться призыв к бойкоту этой сети. Мэр Филадельфии Джим Кенни назвал произошедшее в кафе примером расовой дискриминации.
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