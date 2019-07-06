Евгений Марчелли поставит в «Сатириконе» пьесу «Шутники» Островского. Ранее он уволился из Волковского театра

Бывший художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова Евгений Марчелли поставит в театре «Сатирикон» пьесу Александра Островского «Шутники».

Как сообщили в «Сатириконе», в постановке будут задействованы 25 артистов театра. Главную роль сыграет Константин Райкин.

Островский написал пьесу «Шутники» в 1864 году. В ней рассказана история бедного отставного чиновника Павла Оброшенова, который пытается найти деньги для будущего зятя, но сталкивается с шутками и розыгрышами со стороны богатых соседей.

Премьера спектакля в «Сатириконе» намечена на декабрь 2019 года.

Евгений Марчелли — заслуженный деятель искусств, лауреат премии «Золотая маска». С февраля 2011 года он работал художественным руководителем ярославского театра имени Федора Волкова, первого русского профессионального театра.

5 июля Минкульт РФ объявил выговор Евгению Марчелли из-за конфликта с директором Волковского театра Алексеем Туркаловым, а также уволил Туркалова. После этого Марчелли уволился из театра.