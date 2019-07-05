Минкульт уволил директора Волковского театра из-за конфликта с худруком

Министерство культуры РФ уволило директора Ярославского театра драмы имени Волкова Алексея Туркалова и объявило выговор художественному руководителю театра . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкульт

Решение приняли из-за «беспрецедентной» ситуации, сложившейся в театре, заявил министр культуры Владимир Мединский. «Фактически театр оказался расколот на две неравные части», — сказал он. Министр считает, что театром нельзя управлять так, как это делал Туркалов.

Труппа Волковского театра ранее дважды просила Минкульт вмешаться в конфликт между директором и худруком театра. Марчелли говорил, что Туркалов забрал у него художественное руководство. Труппа в этом конфликте выступала на стороне Марчелли.

Волковский театр в Ярославле — первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году купцом Федором Волковым.

С апреля 2011 года директором Волковского театра был Юрий Итин, фигурант дела « ». После того, как Итина задержали в мае 2017 года, обязанности директора исполнял Евгений Марчелли. Контракт Итина с театром истек в сентябре 2018 года.

27 марта 2019 года министр культуры Владимир Мединский объявил, что Александринский театр в Петербурге и театр имени Волкова в Ярославле будут объединены. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже на следующий день приостановил действие приказа об объединении театров из-за обращений общественности.