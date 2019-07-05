Задержанный по подозрению в госизмене оказался помощником полпреда президента в Уральском округе

Обновлено. Суд арестовал Александра Воробьева по делу о госизмене на срок до 4 сентября.

Следствие попросило Лефортовский суд Москвы арестовать гражданина России Александра Воробьева, задержанного накануне сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене.

Сам Воробьев в ходе судебного заседания заявил, что работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Согласно информации на сайте уральского полпредства, Александр Воробьев был назначен помощником главы ведомства Николая Цуканова в июле 2018 года. В том же году он был «отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Российской Федерации». Воробьев является действительным государственным советником РФ третьего класса.

Материалы его уголовного дела не разглашаются. По данным источников издания «Взгляд», у Воробьева изъят паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура.

Статья о госизмене предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.