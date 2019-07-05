В Москве заново открыли общественное пространство «Яма»
Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открылось вечером 4 июля после реставрации, сообщает The Village. В сторис «Ямы» в инстаграме опубликовали первые записи после открытия.
Реставрация площади проходила с конца июня. The Village отмечает, что «Яму» собирались открыть 2 или 3 июля. В префектуре ЦАО сообщили, что сроки перенесли из-за погодных условий.
Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что «Яму» не станут закрывать. «Этот музей, он востребован, это наша история… Никто ее закрывать не будет. Она будет работать», — сказал Бирюков (его слова приводит «Интерфакс»).
В июне в «Яму» несколько раз приходили активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкоголя в общественных местах. Активисты вступали в стычки с людьми, отдыхающими в общественном пространстве.
The Village ранее сообщал, что на Хохловской площади действовал Мурат Сабанов, обвиняемый в серии отравлений прохожих в Москве.