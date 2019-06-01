В Москве в стычке с активистами проекта «Лев против» пострадали пять человек

Активисты проекта «Лев против», выступающие против курения и распития алкоголя в общественных местах, стали участниками потасовки на Хохловской площади у метро «Китай-город» в Москве, сообщает «МБХ Медиа».

В ночь на 1 июня группа активистов начала отбирать алкоголь у людей, отдыхавших в «Яме» (неофициальное название Хохловской площади), сообщает The Village. Во время завязавшейся потасовки активисты распылили перцовый газ, в ответ в них стали бросать пустые бутылки. Пять человек получили ожоги. Видео с места событий доступно в сторис «Ямы» в инстаграме.

Лидер проекта «Лев против» заявил, что активисты движения вежливо общались с людьми, но в них стали кидать бутылки, из-за чего им пришлось распылить перцовый газ.

«МБХ Медиа» сообщает, что полицейские задержали человека, спавшего на лавочке.