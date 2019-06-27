В Москве оградили забором общественное пространство «Яма» на Хохловской площади

В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади, сообщает «МБХ Медиа».

По словам рабочих, общественное пространство закрыто на реставрацию, пишет издание.

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади было открыто осенью 2017 года; проект выполнило конструкторское бюро «Стрелка». В последнее время в «Яму» несколько раз приходили активисты движения «Лев против», выступающего против курения и распития алкоголя в общественных местах. По меньшей мере однажды их приход закончился стычкой с отдыхающими в «Яме».

Кроме того, по информации издания The Village, на Хохловской площади действовал Мурат Сабанов, обвиняемый в серии отравлений прохожих в Москве. Предполагается, что молодой человек предлагал людям напитки с сильнодействующими веществами, а потом грабил их. 26 июня Сабанов был арестован.