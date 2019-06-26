Арестован обвиняемый в серии отравлений прохожих в Москве. Он частично признал вину

Таганский районный суд Москвы арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, которого обвиняют в серии отравлений и ограблений прохожих в центре города. Об этом сообщает «Медиазона».

Сабанова обвиняют в кражах, грабеже и разбое. Он признал вину только в хищении.

Предполагается, что Сабанов в мае и июне давал прохожим в центре Москвы напитки с подмешанными в них лекарствами — «Феназепамом», клозапином и трамадолом. Жертвы теряли сознание, после чего Сабанов их грабил или избивал.

О задержании подозреваемого стало известно после публикации статьи The Village, в которой утверждалось, что от его действий пострадали как минимум 24 человека. Полицейские пока установили 11 потерпевших.