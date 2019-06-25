Задержан подозреваемый в отравлении прохожих в центре Москвы

В Басманном районе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в серии отравлений и нападений на прохожих в центре столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время в квартире подозреваемого проходит обыск, у него изъяты свертки с белым порошком, рассказал собеседник издания.

По данным The Village, в мае и июне как минимум 24 человека пострадали от действий злоумышленника, который знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. Некоторые из пострадавших впали в кому. Нападения происходили в скверах около Чистых прудов, а также в «Яме» (Хохловской площади), парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Сообщалось, что подозреваемого уже задерживали один раз, но после возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения возобновились.