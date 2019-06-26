МВД сообщило о семи уголовных делах против подозреваемого в отравлениях в Москве

Полиция Москвы выявила три новых эпизода в деле подозреваемого в отравлениях прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи», — рассказала представитель МВД Ирина Волк. Дела возбуждены по статьям о краже и разбое. Полицейские установили 11 потерпевших.

МВД собирается ходатайствовать перед Таганским судом Москвы об аресте подозреваемого.

24 июня издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий преступника, который знакомился с прохожими в Москве, угощал их отравленным напитком, а затем избивал или грабил. На следующий день МВД объявило о поимке отравителя. По данным СМИ, в совершении преступлений подозревают 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова.