В Москве ОМОН задержал посетителей общественного пространства «Яма»
В Москве ОМОН с применением силы задержал в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади не менее десяти человек.
На место приехали несколько автозаков, куда уводят задержанных. The Village сообщает, что среди задержанных — актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Издание отмечает, что он просто фотографировался и не употреблял алкоголь; через короткое время его отпустили.
Перед бойцами ОМОНа к «Яме» пришли активисты прокремлевского движения «Лев против», которые выступают против распития алкоголя в публичных местах. <...> Бойцы ОМОНа хватают тех, на кого укажут активисты «Льва против».
Активисты движения «Лев против» регулярно вступают в стычки с посетителями пространства «Яма». После начала конфликтов их участников задерживает полиция.