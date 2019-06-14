В Москве ОМОН задержал посетителей общественного пространства «Яма»

В Москве ОМОН с применением силы задержал в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади не менее десяти человек.

На место приехали несколько автозаков, куда уводят задержанных. The Village сообщает, что среди задержанных — актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале «Универ». Издание отмечает, что он просто фотографировался и не употреблял алкоголь; через короткое время его отпустили.

Активисты движения «Лев против» регулярно вступают в стычки с посетителями пространства «Яма». После начала конфликтов их участников задерживает полиция.