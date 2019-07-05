«Много, в том числе небеспочвенно, критикуют». МВД попросило не судить о работе полиции по делу Голунова
Замглавы МВД Александр Горовой призвал не судить о работе полиции Москвы по делу Ивана Голунова, признав при этом, что поводы для критики работы органов внутренних дел действительно есть. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил на заседании коллегии московской полиции.
«Много, и в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам», — высказался замглавы МВД.
Наркотики, подчеркнул замминистра — это «угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению страны».
Московская полиция в свою очередь усилит контроль за законностью в делах об обороте наркотиков, пообещал на коллегии руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов. «Необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», — приводит слова Баранова РБК.
По словам руководителя московской полиции, эти меры должны быть приняты до 1 сентября 2019 года.
В начале июля президент РФ Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках. Генпрокуратура должна отчитаться о выполнении его поручения до 1 октября 2019 года.