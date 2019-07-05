«Много, в том числе небеспочвенно, критикуют». МВД попросило не судить о работе полиции по делу Голунова

Замглавы МВД Александр Горовой призвал не судить о работе полиции Москвы , признав при этом, что поводы для критики работы органов внутренних дел действительно есть. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил на заседании коллегии московской полиции.

«Много, и в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам», — высказался замглавы МВД.

Наркотики, подчеркнул замминистра — это «угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению страны».

Московская полиция в свою очередь усилит контроль за законностью в делах об обороте наркотиков, пообещал на коллегии руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов. «Необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», — приводит слова Баранова РБК.

По словам руководителя московской полиции, эти меры должны быть приняты до 1 сентября 2019 года.

В начале июля президент РФ Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках. Генпрокуратура должна отчитаться о выполнении его поручения до 1 октября 2019 года.