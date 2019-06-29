Перейти к материалам
новости

Владимир Путин — о деле Ивана Голунова

Источник: Meduza
29 июня на пресс-конференции во время саммита G20 в Осаке корреспондент «Дождя» Антон Желнов спросил Владимира Путина о деле Ивана Голунова, назвав случившееся с журналистом «Медузы» несправедливостью. Путин ответил, что не считает случившееся несправедливостью. Возбуждение дела против журналиста Путин назвал произволом. Запись пресс-конференции можно посмотреть <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qrIL7wfT7Jc" target="_blank">тут</a>. Больше о деле Голунова — в <a href="https://meduza.io/specials/golunovforever" target="_blank">спецпроекте</a> «Медузы».
29 июня на пресс-конференции во время саммита G20 в Осаке корреспондент «Дождя» Антон Желнов спросил Владимира Путина о деле Ивана Голунова, назвав случившееся с журналистом «Медузы» несправедливостью. Путин ответил, что не считает случившееся несправедливостью. Возбуждение дела против журналиста Путин назвал произволом. Запись пресс-конференции можно посмотреть тут. Больше о деле Голунова — в спецпроекте «Медузы».

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA