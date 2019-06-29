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Владимир Путин — о деле Ивана Голунова
08:08, 29 июня 2019
Источник: Meduza
29 июня на пресс-конференции во время саммита G20 в Осаке корреспондент «Дождя» Антон Желнов спросил Владимира Путина о деле Ивана Голунова, назвав случившееся с журналистом «Медузы» несправедливостью. Путин ответил, что не считает случившееся несправедливостью. Возбуждение дела против журналиста Путин назвал произволом. Запись пресс-конференции можно посмотреть
тут
. Больше о деле Голунова — в
спецпроекте
«Медузы».
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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