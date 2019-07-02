Путин поручил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Об этом говорится в списке поручений по итогам «Прямой линии» с президентом.

Также силовым ведомствам поручено усилить контроль за законностью решений, которые принимаются при расследовании этой категории уголовных дел.

Генпрокуратура должна представить доклад о выполнении поручения Путина до 1 октября 2019 года. В дальнейшем ведомство должно делать это раз в полгода.

Самым резонансным делом о наркотиках за последнее время стало дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он был задержан 6 июня в Москве; полиция заявила, что у журналиста нашли свертки с наркотиками. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Дело против журналиста прекратили через пять дней после задержания в связи с недоказанностью вины.

За последние годы в отношении журналистов, правозащитников и общественников в России возбудили не менее восьми дел о наркотиках, которые называли сфабрикованными.