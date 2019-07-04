Власти Северной Кореи освободили задержанного австралийского студента. Он возил в КНДР туристов и рассказывал о жизни там

Студента из Австралии Алека Сигли освободили из заключения в Северной Корее. Об этом на заседании нижней палаты австралийского парламента заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, австралиец был освобожден при помощи сотрудников посольства Швеции в КНДР (у Австралии нет собственного диппредставительства в Северной Корее). «Он покинул КНДР. С ним все хорошо», — заявил Моррисон. Почему Сигли поместили под стражу, премьер-министр Австралии не сказал.

О пропаже Алека Сигли стало известно в конце июня, когда он перестал выходить на связь с родственниками. Австралиец учился в КНДР и организовывал студенческие поездки по стране. Он неоднократно рассказывал про свою жизнь в Северной Корее западным СМИ и оценивал этот опыт в целом положительно.

В 2016 году в КНДР осудили американского студента Отто Уормбира, который приехал в Северную Корею как турист и украл пропагандистский плакат из отеля в Пхеньяне. В 2017 году Уормбира вернули в США. К тому моменту он находился в вегетативном состоянии и через неделю умер. В КНДР утверждали, что Уормбир заразился ботулизмом и затем впал в кому.