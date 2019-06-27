В КНДР задержали 29-летнего студента из Австралии. Он возил в страну туристов и рассказывал западным СМИ о жизни там

29-летний студент из Австралии Алек Сигли был, предположительно, задержан в Северной Корее, где учился в последние годы. Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило, что пытается прояснить ситуацию.

Представитель семьи Сигли заявила, что он не выходил на связь с друзьями и родственниками с 25 июня.

Сигли изучал в Пхеньяне литературу, а также организовывал студенческие поездки в КНДР. Он неоднократно общался с западными СМИ (Sky News, The Guardian), рассказывая о своей жизни в КНДР и описывая этот опыт в целом положительно. Сообщается, что он написал диплом и планировал покинуть страну.

На неделе, когда с Сигли была потеряна связь, в официальной газете Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» вышло интервью с ним, в котором он восхвалял страну, пишет The Sydney Morning Herald.

В 2016 году в КНДР был осужден за кражу пропагандистского плаката американский студент Отто Уормбир, Год спустя его выдали США в вегетативном состоянии. Он умер неделю спустя; причину случившегося установить не удалось.