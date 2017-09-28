Медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти Отто Уормбира. Он умер через неделю после возвращения из КНДР

В США завершилась медицинская экспертиза обстоятельств смерти студента Отто Уормбира, приговоренного в КНДР к 15 годам тюрьмы. Как было установлено в ходе экспертизы, смерть Уормбира наступила из-за недостаточного притока кислорода к мозгу, но почему это произошло, установить оказалось невозможно.

В ходе обследования не было обнаружено никаких признаков пыток на теле Уормбира. По словам коронера Лакшми Саммарко, что именно случилось с Уормбиром, до сих пор неизвестно, и есть вероятность, что узнать этого никогда не получится.

Саммарко отметила, что огласила результаты экспертизы после того, как родители Уормбира выступили по телевидению и рассказали, что их сын после возвращения из КНДР выглядел так, будто его пытали. В частности, они говорили, что его зубы выглядели так, будто челюсть была сильно травмирована. Саммарко заявила, что ей не удалось обнаружить какие-либо повреждения зубов студента, и сказала, что не будет комментировать слова родителей Уормбира, поскольку они пережили большое горе.