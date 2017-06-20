«Бесчисленное множество мужчин и женщин умерли в руках северокорейских преступников». США обвинили КНДР в гибели Отто Уормбира

Администрация США возложила ответственность на КНДР за смерть студента Отто Уормбира, который отсидел больше года в северокорейской тюрьме за кражу пропагандистского плаката. Уормбир умер в американской больнице 19 июня, вскоре после того, как его доставили из КНДР в США в состоянии комы.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Уормбира и заявил о жестокости северокорейского режима. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также выразил соболезнования и возложил на КНДР ответственность за смерть американского студента.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила: «Бесчисленное множество мужчин и женщин умерли в руках северокорейских преступников».