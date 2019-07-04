Суд оштрафовал журналистку на 20 тысяч рублей за участие в марше в поддержку Ивана Голунова

Суд оштрафовал журналистку Елизавету Нестерову на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в поддержку Ивана Голунова, которая состоялась в Москве 12 июня.

Нестерова была одной из первоначальных инициаторов акции. Ее признали виновной в создании помех пешеходам (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Как рассказал на заседании суда журналист «Новой газеты» Илья Азар, Нестерову «вообще никто не задерживал, а она сама по доброте душевной пошла в полицейский автомобиль за компанию».

Сторона защиты намерена обжаловать штраф.

На акции 12 июня были задержаны более 500 человек. Двое из них получили штрафы по 150 тысяч рублей, политик Алексей Навальный был арестован на 10 суток. Десятки задержанных получили штрафы в размере 5-10 тысяч рублей.

Акция первоначально задумывалась как марш за свободу спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня с Голунова сняли обвинения.