Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в марше в поддержку Ивана Голунова

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей активиста и администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за участие в в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Судья признал Иванова, задержанного на марше 12 июня, виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Также 1 июля за участие в марше назначили 10 суток административного ареста политику Алексею Навальному. Всего на шествии 12 июня были задержаны 530 человек.