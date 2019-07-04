Москалькова заявила, что суд должен учесть насилие и издевательства над сестрами Хачатурян при рассмотрении их дела

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, «попали в условия насилия и издевательств», и суд должен учесть эти обстоятельства при рассмотрении дела.

«Я очень сочувствую этим девочкам», — сказала омбудсмен РИА Новости.

В поддержку сестер Хачатурян в Москве прошла серия одиночных пикетов. Планировалось также 6 июля провести в Москве «Марша сестер» в поддержку сестер Хачатурян и жертв домашнего насилия, однако организатором и властям города не удалось договориться о площадке в центре. Организаторы акции планируют согласовать ее на 27 июля.