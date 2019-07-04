Банк «Открытие» заменил слово «государственный» на «надежный» в слогане из-за недовольства ЦБ

Банк «Открытие» изменил свой слоган, вызвавший критику со стороны Центробанка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Открытия» Михаила Задорнова.

Речь идет о слогане «Государственный банк нашего времени». Задорнов заявил, что слово «государственный» в нем заменят на «надежный». Рекламная кампания с новым девизом стартует с 8 июля, пишет РБК.

Слоган «Государственный банк нашего времени» банк «Открытие» представил в конце июня в рамках новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. ЦБ выступил против слогана, поскольку он указывает на долю государства в «Открытии». Регулятор заявил, что такое позиционирование банка противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и стратегии развития «Открытия».

Лицом «Открытия» в рамках новой стратегии продвижения стал музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России. Центробанк владеет 99,9% акций «Открытия», который с августа 2017 года находился на санации. 2 июля регулятор объявил, что санация банка завершена. К 2021 году ЦБ планирует подготовить «Открытие» к продаже.