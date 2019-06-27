«Открытие» решил позиционировать себя как «государственный банк нашего времени». ЦБ пообещал принять меры

Банк «Открытие» в четверг представил новую стратегию продвижения и позиционирования бренда. Новый девиз кредитной организации — «Государственный банк нашего времени», а лицом «Открытия» станет музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Выбранный «Открытием» слоган вызвал недовольство ЦБ России. Как сообщила пресс-служба регулятора, Банк России выступает категорически против слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке «Открытие».

Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в отрасли и противоречит стратегии развития «Открытия», заявили в ЦБ.

«К ответственным сотрудникам и руководству банка „Открытие“ в связи с этой ситуацией будут применены меры», — заявила пресс-служба регулятора, добавив, что Банк России по-прежнему планирует продать «Открытие» «в течение ближайших лет».

Банк России в августе 2017 года объявил о санации «Открытия». Финансовое оздоровление банка проводилось по новой на тот момент схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Такая схема предполагает, что после санации собственником кредитной организации становится Банк России. Позже по такой же схеме были санированы еще несколько крупных банков.