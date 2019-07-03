Глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы отстранен от должности. Его сотрудники задерживали Ивана Голунова

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров отстранен от должности на время проверки по « ».

Об этом сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов. В конце июня об отстранении Щирова, чьи подчиненные задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, рассказывали источники РБК, однако тогда эта информация не была официально подтверждена.

Ранее из-за дела Ивана Голунова был уволен глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, а также начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. По данным РБК, в конце июня в отставку подал замглавы УВД по ЗАО Игорь Петухов.

МВД 21 июня сообщило, что в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, которые проводили задержание Голунова, найдены нарушения, не уточняя какие. 1 июля стало известно, что дело, обвиняемым по которому проходил Голунов, передано в СК.