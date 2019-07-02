Расследование Ивана Голунова о московских кладбищах за сутки прочитали полтора миллиона раз

Расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами» за первые сутки после публикации на русском языке прочитали полтора миллиона раз. Из них 550 тысяч раз — на «Медузе».

Вместе с «Медузой» расследование Голунова или собственные материалы по его мотивам опубликовали более 30 российских и западных СМИ. Данные о просмотрах нерусскоязычных версий расследования пока не собраны.

Российские государственные СМИ проигнорировали выход расследования Голунова, хотя они ранее рассказывали об журналиста.

Иван Голунов начал работу над расследованием «Кто владеет московскими кладбищами» в феврале 2018 года и сдал редактору черновик текста 6 июня 2019 года — в день своего задержания. После того, как Голунова отправили под домашний арест, к работе над текстом подключились его коллеги из ведущих российских изданий: Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки». После освобождения Голунов вернулся к работе над расследованием.

Расследование Ивана Голунова посвящено борьбе за столичный и отчасти подмосковный рынок ритуальных услуг. В начале 2010-х годов его стали контролировать выходцы из Камышинского военно-строительного училища в Волгоградской области; их попытки закрепиться в Москве спровоцировали конфликт, закончившийся дракой на Хованском кладбище. После этого власти решили «навести порядок» на ритуальном рынке. Управлять им начали бизнесмены со Ставрополья, тесно связанные с верхушкой московского управления ФСБ.

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