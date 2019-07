«Медуза» вместе с российскими и западными СМИ опубликовала расследование Ивана Голунова, над которым он работал перед задержанием

«Медуза» и ряд российских и мировых изданий опубликовали расследование журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим .

Одновременно с «Медузой» текст Ивана Голунова или собственные материалы по его мотивам публикуют The Times, The Independent, BuzzFeed News, Liberation, Der Spiegel, Zuddeutsche Zeitung, Delfi, LSM, «Украинская правда», OCCRP/ICIJ, «Батенька, да вы трансформер», «Бумага», «Ведомости», «Дождь», «Коммерсант», «Медиазона», НГС, «Новая газета», РБК, «Русская служба Би-би-си», «Сноб», «Фонтанка», «Эхо Москвы», The Bell, TheBlueprint.ru, Forbes, The Insider, Sports.ru, TJ, The Village, Znak.com.

Текст посвящен борьбе за контроль над московским и, отчасти, подмосковным рынком ритуальных услуг в 2010-е годы. В начале десятилетия его начали контролировать выходцы из Камышинского военно-строительного училища в Волгоградской области; их попытки закрепиться в столице спровоцировали конфликт, закончившийся дракой на Хованском кладбище.

После этого на рынке было решено «навести порядок», и управлять им стали бизнесмены из Ставрополья, замешанные в схемах по выводу денег из российских банков и тесно связанные с верхушкой московского управления ФСБ.

Иван Голунов начал работу над расследованием в феврале 2018 года. В день задержания спецкор «Медузы» сдал редактору черновик текста. После того, как Голунова отправили под домашний арест, к работе над текстом подключились его коллеги из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки». После освобождения Голунов вернулся к работе над текстом.