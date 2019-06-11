Навальный рассказал о многомиллионной недвижимости семьи офицера ФСБ Медоева. Его связывают с похоронным бизнесом

Жилой комплекс «Итальянский квартал» в Москве Алёшина Оксана / Фотобанк Лори

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование про недвижимость и связи семьи подполковника ФСБ Марата Медоева.

Источники издания «Проект» говорили, что Медоев и его начальник, глава УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев «могли быть интересантами в похоронных бизнес-проектах», о которых писал спецкор «Медузы» Иван Голунов. 8 июня Голунова отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков; журналист отрицает эти обвинения и связывает свое преследование с материалами про похоронный бизнес.

Кто заказал Голунова? Связь ФСБ и московской мафии Алексей Навальный

Марат Медоев — сын героя России, бывшего сотрудника ФСБ и помощника министра обороны Игоря Медоева. Как выяснили в ФБК, членам семьи Медоевых принадлежат несколько квартир в центре Москвы — в частности, 200-метровая квартира в жилом комплексе «Итальянский квартал», где квадратный метр стоит около миллиона рублей, а также три квартиры на улице Казакова площадью от 96 до 180 квадратных метров.

На улице Казакова Игорю Медоеву также принадлежит 948-метровое нежилое здание, которое он за два миллиона рублей в месяц сдает Московской автодорожной инспекции. Как отмечает Навальный, инспекцию ранее возглавлял родственник Игоря Медоева — отец его зятя Юрий Овсянников, который впоследствии недолгое время был министром транспорта Крыма. Аренду, как следует из документов о заключении контракта, согласовал лично мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспортная фирма другого зятя Медоева, бизнесмена Михаила Баранова, до 2014 года получала контракты Минобороны. Заказы прекратились, когда Баранов развелся с дочерью Медоева Эльдой. После развода она получила 345-метровую квартиру в Покровском-Стрешневе стоимостью 250 миллионов рублей, которую недавно продала, сказано в расследовании.

Медоевым, по данным ФБК, также принадлежат не менее десяти автомобилей, среди которых три Land Rover и три Mercedes Benz. В 2017 году Марат Медоев продал машину Валерию Большакову — человек с таким именем указан на сайте ГБУ «Ритуал» как «начальник отделения». «Можно ли после такого отрицать наличие прочных неформальных связей между ГУП „Ритуал“ („похоронной мафией“) и подполковником ФСБ Медоевым?» — пишет Навальный.

«Медуза» вместе с журналистами других изданий закончит и опубликует расследование Ивана Голунова, над которым он работал до задержания полицией. Дело Ивана Голунова мы освещаем в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.

Расследование ФБК пересказал Виктор Давыдов