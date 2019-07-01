Расследование Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами» открыто для распространения по лицензии Creative Commons

«Медуза» открывает расследование Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами» для распространения по лицензии Creative Commons CC BY.

Эта лицензия позволяет перепечатывать расследование любому изданию, сайту, блогу или другой платформе без разрешения «Медузы». Необходимо только указать имена всех авторов материала и упомянуть, что расследование было опубликовано на «Медузе». Инфографику и скриншоты из соцсетей тоже можно брать, фотографии — нельзя.

Все более ранние материалы Ивана Голунова на «Медузе» также доступны по лицензии Creative Commons.