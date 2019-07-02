Президент Украины повторно попросил Верховную Раду уволить генпрокурора и главу МИД. Первый раз парламент ему отказал

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз обратился к парламенту с просьбой об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на этот пост Вадима Пристайко. Также президент вновь просит Верховную Раду отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Зеленский, сообщила пресс-служба президента Украины, рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит его прошение на заседании 11 июля.

Ранее Зеленский, занявший пост президента 20 мая, уже просил Верховную Раду уволить главу МИДа, генпрокурора, премьер-министра, а также руководителей силовых ведомств, но парламент прошения отклонил.

В конце июня Владимир Зеленский публично раскритиковал главу МИД Украины Павла Климкина, заявив, что внешнеполитическое ведомство не посоветовавшись с ним направило ноту России, касающуюся украинских моряков. В начале июля Зеленский попросил премьер-министра привлечь Климкина к дисциплинарной отвественности, указав, что его действия «прямо противоречат законодательству».

По украинским законам премьер-министра и руководителей некоторых министерств и силовых ведомств может увольнять и назначать только Верховная Рада (по представлению президента).

Владимир Зеленский сразу же после того, как 20 мая вступил на пост президента, объявил о роспуске Верховной Рады текущего созыва. Парламентские выборы назначены на 21 июля, после этого полномочия действующего состава Верховной Рады будут прекращены.