Avito, ЦИАН и еще три сервиса обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Сервисы частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС, а также онлайн-кинотеатр Ivi.ru обвинили «Яндекс» в нарушении закона о конкуренции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместную записку пяти сайтов.

В записке говорится, что «Яндекс» отдает приоритет своим сервисам с помощью так называемых «колдунщиков». Это виджеты, которые появляются на странице с результатами поиска после рекламы и перед органической выдачей. У сервисов, не связанных с «Яндексом» нет доступа к «колдунщикам». По оценкам ЦИАН, из-за этого сторонние сайты могут недополучать 15–20% трафика.

Авторы записки предлагают «Яндексу» дать сторонним сервисам доступ ко всем формам поисковой выдачи «на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка». В свою очередь в «Яндексе» заявили, что «колдунщики» не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению других сайтов.

Компании, которые пожаловались на «Яндекс», намерены сначала начать дискуссию о «колдунщиках» на одной из общественных площадок. Если это не поможет договориться с поисковиком, некоторые сервисы готовы обратиться в ФАС.

В 2017 году антимонопольная комиссия Евросоюза оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро за то, что поисковик в выдаче ставил на первые места свои собственные сервисы, создавая им преимущество перед конкурентами.