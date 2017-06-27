Евросоюз оштрафовал Google на 2,4 миллиарда евро за нарушение антимонопольных законов

Антимонопольная комиссия Евросоюза назначила американской компании Google штраф в 2,4 миллиарда евро за нарушение законов при онлайн-торговле.

Комиссия пришла к выводу, что Google в поисковой выдаче ставил на первые места свои собственные сервисы, создавая им, таким образом, преимущество перед конкурентами.

О деле против Google антимонопольное ведомство ЕС объявило в апреле 2015 года. Интернет-компания свою вину категорически отрицала.

Штраф для Google — рекордный в истории Антимонопольной комиссии Евросоюза. Ранее рекорд принадлежал Intel, оштрафованной в 2008 году на 1,06 миллиарда долларов.