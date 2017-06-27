Евросоюз оштрафовал Google на 2,4 миллиарда евро за нарушение антимонопольных законов
Антимонопольная комиссия Евросоюза назначила американской компании Google штраф в 2,4 миллиарда евро за нарушение законов при онлайн-торговле.
Комиссия пришла к выводу, что Google в поисковой выдаче ставил на первые места свои собственные сервисы, создавая им, таким образом, преимущество перед конкурентами.
О деле против Google антимонопольное ведомство ЕС объявило в апреле 2015 года. Интернет-компания свою вину категорически отрицала.
Штраф для Google — рекордный в истории Антимонопольной комиссии Евросоюза. Ранее рекорд принадлежал Intel, оштрафованной в 2008 году на 1,06 миллиарда долларов.
Штраф, наложенный на Google, оказался значительно больше, чем ожидаемые аналитиками 1,1 миллиарда долларов. У ЕС была возможность оштрафовать компанию на сумму, соответствующую 10 процентам ее годового оборота. В случае с Google речь шла бы примерно о 9 миллиардах долларов.
Антимонопольная комиссия ЕС рассматривает еще два дела в отношении Google — о сервисе онлайн-рекламы и о мобильной операционной системе Android.
Российская ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных устройств на базе операционной системы Android. Разбирательство проводилось по жалобе «Яндекса». ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей. Американская компания безуспешно пыталась оспорить решение ФАС в судах. Весной 2017 года ФАС и Google заключили мировое соглашение, по которому компания, в числе прочего, выплатила все штрафы.