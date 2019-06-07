«Яндекс» и ФСБ нашли решение по вопросу о передаче ключей шифрования. Какое именно, неизвестно

«Яндекс» и ФСБ России нашли решение по вопросу о передаче ключей шифрования к данным пользователей сервисов компании.

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил РБК, что решение проблемы «действительно есть». Он не стал раскрывать детали.

«Ситуация очень простая: есть закон Яровой, и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал Худавердян.

Обновление. В пресс-службе «Яндекса» сообщили ТАСС, что в приоритете компании «найти решение, которое при исполнении этого закона не нарушает приватность данных пользователей».

4 июня РБК сообщил со ссылкой на источники, что «Яндекс» несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Это второй известный случай в России, когда госорганы требуют от технологических компаний предоставить ключи шифрования. В 2017 году такое требование поступило к руководству мессенджера Telegram. За отказ предоставить ключи шифрования Telegram оштрафовали, а затем внесли в реестр запрещенных ресурсов.