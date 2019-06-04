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«Яндекс» не передал ФСБ ключи шифрования. Что может произойти теперь
11:04, 4 июня 2019
Источник: Meduza
4 июня РБК со ссылкой на неназванные источники
рассказал
, что ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи шифрования данных пользователей. Компания, по информации РБК, пока эти ключи не предоставила. С требования предоставить ключи началось дело о правонарушении против сервиса Telegram, которое в итоге
привело
к его блокировке на территории России весной 2018 года.
Фото в анонсе: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA
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