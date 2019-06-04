Перейти к материалам
новости

«Яндекс» не передал ФСБ ключи шифрования. Что может произойти теперь

Источник: Meduza
4 июня РБК со ссылкой на неназванные источники <a href="https://meduza.io/news/2019/06/04/rbk-fsb-potrebovala-u-yandeksa-klyuchi-shifrovaniya" target="_blank">рассказал</a>, что ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи шифрования данных пользователей. Компания, по информации РБК, пока эти ключи не предоставила. С требования предоставить ключи началось дело о правонарушении против сервиса Telegram, которое в итоге <a href="https://meduza.io/short/2018/03/20/protsedura-blokirovki-telegram-zapuschena-no-eto-nadolgo" target="_blank">привело</a> к его блокировке на территории России весной 2018 года.
4 июня РБК со ссылкой на неназванные источники рассказал, что ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи шифрования данных пользователей. Компания, по информации РБК, пока эти ключи не предоставила. С требования предоставить ключи началось дело о правонарушении против сервиса Telegram, которое в итоге привело к его блокировке на территории России весной 2018 года.

Фото в анонсе: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA