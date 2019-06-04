РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования 

ФСБ потребовала у компании «Яндекс» ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, это произошло несколько месяцев назад, и «Яндекс» все еще не выполнил требование. Это якобы связано с тем, что компания считает толкование закона спецслужбой слишком широким и обеспокоена возможным уроном из-за сотрудничества с ФСБ, следует из публикации.

Как пишет РБК, ФСБ потребовала у «Яндекса» так называемые сессионные ключи, передача которых, по словам экспертов, предоставит не только доступ к переписке, но и к логину, паролю и метаданным, а также позволит анализировать трафик.

В «Яндексе» отказались подтвердить информацию о получении требования от ФСБ.

За отказ передать ФСБ ключи шифрования в России полагаются санкции вплоть до блокировки. За неисполнение требования спецслужбы мессенджер Telegram был сперва оштрафован на 800 тысяч рублей, а затем внесен в реестр запрещенных ресурсов.