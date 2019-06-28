Reuters сообщило о взломе «Яндекса» западными спецслужбами. Компания заявила, что нейтрализовала атаку

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в 2018 году взломали системы «Яндекса». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Атака произошла в октябре-ноябре 2018 года. При взломе использовалась редкая вредоносная программа Regin, которую, как считается, применяют спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Какая из этих стран осуществила атаку, неизвестно. Хакеры сохраняли доступ к системам «Яндекса» по меньшей мере несколько недель, пишет Reuters.

Источники агентства предположили, что хакеры искали техническую информацию о том, как «Яндекс» проверяет подлинность учетных записей пользователей. Эти сведения могли бы помочь хакерам выдать себя за пользователей «Яндекса» и получать доступ к их личным сообщениям. Уточняется, что целью атаки была группа разработчиков «Яндекса».

«Яндекс» подтвердил попытки взлома, не уточнив их источник. В компании отметили, что атака была нейтрализована в самом начале, до причинения ущерба. «Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов „Яндекса“», — заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что «Яндекс» регулярно сталкивается с киберугрозами; политика компании не позволяет распространять подробную информацию о таких случаях.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила утечку за рубеж данных о кибератаках на российские компании, управляющие критической инфраструктурой. По информации ведомства, российские структуры передают сведения о попытках взлома своих объектов иностранным организациям, но «неохотно» делятся ими с Национальным центром по борьбе с кибератаками, созданным ФСБ.