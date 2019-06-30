Певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе объявила, что выступление 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в московском парке Коломенское стало ее последним концертом в России.

Таким образом она поддержала участников антироссийских протестов, начавшихся в Тбилиси 20 июня из-за выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

В обращении к поклонникам в фейсбуке певица извинилась, что не могла находиться с протестующими с самого начала, назвав Россию оккупантом, а Владимира Путина — врагом.

Согласно сайту Катамадзе, на март 2020 года у нее запланирован концерт в Москве. О его отмене пока не сообщалось.

Протестные акции в Тбилиси привели к новому обострению в российско-грузинских отношениях. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого же времени грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.