Певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в России. А затем восстановила его

Обновление. Нино Катамадзе восстановила запись в фейсбуке. Она не уточнила, почему запись была недоступна.

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила из фейсбука запись, в которой она отказалась от выступлений в России. Певица пока не комментировала, почему удалила сообщение.

Катамадзе сообщила 30 июня, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве 22 июня стало ее последним концертом в России. В своей записи она назвала Россию оккупантом, а Владимира Путина — врагом. Так она поддержала массовые протесты в Грузии, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги.

На 27 марта 2020 года у Нино Катамадзе запланирован сольный концерт в Москве.

Протесты в Грузии начались 20 июня после того, как в парламенте страны выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски, что возмутило оппозиционеров, сорвавших заседание.

После начала многотысячных акций протеста президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля. Грузинским авиаперевозчикам также запрещено летать в Россию с этого дня.